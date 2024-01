Ufficiale Arezzo, sottoscritto il prolungamento del contratto di Gucci fino al 2025

È con una nota ufficiale che l'Arezzo comunica che è stato "rinnovato il contratto di Niccolò Gucci, che resterà in amaranto fino al 30 giugno 2025. È stato il Presidente Guglielmo Manzo a sottoscrivere l’accordo con il calciatore: “Il rinnovo di Niccolò era già all’ordine del giorno da diverso tempo, oggi abbiamo avuto modo di sottoscriverlo ufficialmente perché, come detto in occasione della firma di Pattarello, il nostro obiettivo è quello di fare la scalata tutti quanti assieme, e si parte da giocatori come lui per fare questo”.

Gucci, già proclamato calciatore dell’anno per il 2023, si candida ad esserlo anche nel 2024: “Sono felice ed orgoglioso della fiducia che il Presidente e la società tutta mi hanno dimostrato e non vedo l’ora di ripagarla in campo”.