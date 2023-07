ufficiale Brindisi, rinnovo di contratto per Gorzelewski e Cancelli. I due firmano fino al 2025

Serie C

Oggi alle 12:34

Due rinnovi per il Brindisi. La formazione salentina ha confermato i nuovi contratti per Franco Gorzelewski e Crocifisso Cancelli. Questo il comunicato: "SS Brindisi FC comunica di aver stipulato un contratto con i calciatori Franco Gorzelewski e Crocifisso Cancelli, già in biancazzurro nella scorsa stagione. Gorzelewski e Cancelli si legheranno al club adriatico sino al 30 Giugno 2025. Il sodalizio biancazzurro augura buon lavoro ai due calciatori".