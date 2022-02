ufficiale Cesena, i gemelli Shpendi firmano il loro primo contratto da professionisti

vedi letture

Il Cesena punta sui giovani, e fa sottoscrivere ai gemelli Cristian e Stiven Shpendi (classe 2003) il primo contratto da professionisti: accordo valido fino al 2025.

Ecco il comunicato:

"Dopo quella di Tommaso Berti è arrivata la firma sul contratto da professionisti anche per Cristian e Stiven Shpendi. Questa mattina, alla presenza dei co-presidenti del Cesena FC, Robert Lewis e John Aiello, i due gemelli che il prossimo a maggio compiranno 19 anni si sono infatti vincolati al club bianconero fino al 30 giugno 2025.

Approdati nel settore giovanile del Cavalluccio nell’estate del 2019, Cristian e Stiven si sono confermati gemelli anche sul campo, oltre che nella vita, con numeri pressoché identici. Nella prima stagione, disputata con la formazione Under 17 allenata da mister Masolini, Cristian e Stiven disputano 16 gare a testa, andando a segno 14 volte il primo e 11 il secondo. Stesso numero di gare (15) e reti (13) anche nel campionato di Primavera 3 dove i due attaccanti italoalbanesi trascinano la squadra guidata da Giovanni Ceccarelli fino alla finale persa contro l’Arezzo. Nel campionato di Primavera 2 in corso, infine, Cristian viaggia alla media di un gol (10) a partita, Stiven fa ancora meglio con 15 centri in 11 partite.

Per entrambi, in questa stagione è arrivato anche il debutto in prima squadra (contro l’Olbia per Cristian, contro l’Ancona Matelica per Stiven) e l’esordio nella Nazionale Under 19 dell’Albania dove hanno collezionato rispettivamente 8 e 2 presenze".