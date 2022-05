ufficiale Crotone, finisce l'avventura di Modesto. Il tecnico sollevato dall'incarico

Termina dopo appena una stagione l'avventura a Crotone di Francesco Modesto, sollevato dall'incarico dopo la retrocessione in C con il club calabrese. A raccoglierne l'eredità sarà - salvo sorprese - l'ex Pro Vercelli Franco Lerda. Di seguito il comunicato del club rossoblù:

"Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato Francesco Modesto dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra.

Il club ringrazia l'allenatore per l'impegno profuso rivolgendogli un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".