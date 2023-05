ufficiale Fiorenzuola, prolungato per altre due stagioni il contratto del portiere Sorzi

Proseguono le conferme in casa Fiorenzuola, e con una nota ufficiale il club fa sapere si aver rinnovato il contratto con Matteo Sorzi per altre due stagioni: nuovi scadenza quindi fissata al 2025.

Ecco il comunicato:

"U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto che la legherà al portiere Matteo Sorzi per ulteriori due stagioni, fino al 30/06/2025.

Nato a Carpi e cresciuto nel settore giovanile della Reggiana, il portiere classe 2000 vanta diverse esperienze di tutto rilievo in prima squadra. Con 83 presenze in Serie D divise tra le maglie di Correggese, Pianese e Lentigione Calcio, di cui 36 presenze nella stagione 2021/2022 vincendo i Playoff di Serie D, prima di approdare nell’ultima stagione al Fiorenzuola.

Durante la stagione, Matteo si è distinto per affidabilità e capacità, esordendo nei professionisti prima nella gara di Coppa Italia Serie C contro la Lucchese, poi nell’ultima giornata a San Donato Tavarnelle".