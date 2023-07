ufficiale La Rosa ritrova il Ds Lovisa. È un nuovo difensore della Juve Stabia

Serie C

Oggi alle 18:46 Serie C

Rimasto svincolato dopo l'esperienza con il Pordenone, che non ha presentato domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C, Alessandro La Rosa è pronto a ripartire: lo farà dalla Juve Stabia, dove ritrova il Ds Matteo Lovisa, che proprio per la formazione friulana aveva deciso di puntare su di lui prelevandolo dal Giarre. Adesso una nuova occasione si è presentata al difensore, che con le Vespe campane ha sottoscritto un accordo annuale, valido quindi fino al giugno 2024.

Questo il comunicato:

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, del difensore Alessandro La Rosa, classe ’02, fino al 30 giugno 2024.

Il calciatore, nativo di Catania, ha vestito le maglie dell’Arezzo, del Giarre e del Pordenone".