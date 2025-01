Ufficiale Pro Vercelli, innesto in difesa: arriva il 2002 La Rosa, svincolatosi dalla Vis Pesaro

vedi letture

Nuovo innesto in difesa per la Pro Vercelli. Le Bianche Casacche hanno ufficializzato l'arrivo di Alessandro La Rosa, terzino destro classe 2002, svincolatosi dalla Vis Pesaro nel corso di questa sessione invernale di calciomercato dopo non esser mai sceso in campo in questa stagione. Nella sua giovane carriera La Rosa ha collezionato 4 presenze in Serie C.

Di seguito il comunicato ufficiale del club piemontese: "La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione a titolo definitivo del difensore classe 2002 Alessandro La Rosa. Cresciuto nelle giovanili dell’Arezzo, Alessandro affronta una prima esperienza al Giarre, in serie D, per poi passare nel 2022 al Pordenone. Veste in seguito le maglie di Juve Stabia e Vis Pesaro".