ufficiale Monopoli, accordo biennale fino al 2025 per Orlando Viteritti

vedi letture

La S.S. Monopoli 1966 ufficializza la sottoscrizione dell’accordo per i diritti alle prestazioni sportive, fino al 30 giugno 2025, con Orlando Viteritti. Svincolato, l’esterno destro classe 1994, nato ad Acri, in provincia di Cosenza, torna così in biancoverde dopo le 90 presenze, le 3 reti e i 13 assist (oltre all’inserimento nella Top 11 di Serie C nella stagione scorsa) messi assieme in due campionati e mezzo.

In carriera, Viteritti, che è già a disposizione di mister Francesco Tomei, ha indossato anche le maglie di Acri, Legnano, Rende e Potenza per un totale di 206 presenze, 10 reti e 23 assist in tutte le competizioni di Serie C (campionato, playoff e coppa). Indosserà la maglia numero 14.