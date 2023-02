ufficiale Montevarchi, rinforzo in attacco. Arriva l'ex Fiorentina e Livorno Perez

Innesto nel reparto avanzato per il Montevarchi, che riporta in Italia Joshua Giovanni Perez, ex giovanili della Fiorentina e protagonista a Livorno in Lega Pro.

Ecco la nota del club:

"La società comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Joshua Giovanni Pèrez.

Classe 98, attaccante mancino nato a in California e di nazionalità Salvadoregna, Joshua ha militato nelle giovanili della Fiorentina dal 2015 al 2018.

Nei 3 anni in Viola ha giocato in prestito al Livorno in Lega Pro dove ha vinto un campionato.

Dopo l’esperienza italiana, fa ritorno in America e gioca per i Los Angeles FC, Phoenix rising e Miami FC.

Nel 2021 torna in Europa per disputare un campionato con l’Ibiza in Ligue 2.

Nel suo curriculum Perez vanta anche 14 presenze e 3 reti con la nazionale maggiore di El Salvador disputando anche le qualificazioni mondiali

Joshua arriva a Montevarchi per rinforzare il reparto avanzato ed è subito a disposizione di mr Banchini.

Benvenuto Joshua nel club più antico della Toscana".