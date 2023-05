ufficiale Olbia, interrotto il rapporto con Occhiuzzi. Non proseguirà l'avventura in panchina

vedi letture

Serie C

ieri alle 13:36 Serie C

La Società rende noto che il rapporto professionale intrapreso con il tecnico Roberto Occhiuzzi non proseguirà nella stagione 2023/2024.

Giunto in Sardegna la scorsa estate, nel campionato appena concluso il tecnico ha portato l'Olbia al 13° posto finale, frutto di un girone di ritorno sugli scudi che è valso 26 dei 41 punti conquistati. Tra le vittorie di maggior pregio ottenute nel corso della stagione si ricordano le due nei derby casalinghi con la Torres (2-1 in Coppa Italia e 3-1 in campionato) e il rotondo successo con l'Alessandria (4-0) che ha costituito l'abbrivio decisivo verso la salvezza.