ufficiale Padova, fatta per Pietro Fusi. Il centrocampista firma un contratto triennale

vedi letture

Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato l’accordo con il centrocampista classe 1998 Pietro Fusi. Fusi ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2026. Pietro Fusi nasce a Segrate il 21 gennaio 1998 ed è un centrocampista di 178 cm.

Cresce calcisticamente nel Como, arrivando a disputare 17 incontri in Primavera e realizzando 3 reti nella stagione 2015/2016. In seguito alla rifondazione della società, il Como riparte dalla Serie D, Fusi fa il suo esordio nei dilettanti e colleziona 22 presenze e 3 reti nella stagione 2017/2018. Nella stagione successiva scende in campo in 19 occasioni con i lariani, vincendo il campionato e siglando una rete nella Poule Scudetto. Nella stagione 2019/2020 si trasferisce all’A.C. Crema, sempre in D, collezionando 14 presenze, fino al trasferimento a gennaio nella Castellanzese, terminando la stagione con 10 presenze ed 1 rete. La stagione successiva sigla 4 reti e 4 assist in 36 presenze sempre con la Castellanzese che gli valgono la chiamata della Casatese: nella stagione 2021/2022 sigla ben 10 reti e 4 assist in 34 presenze. Nell’estate 2022 viene prelevato dal Sangiuliano City neopromosso in Serie C, scendendo in campo in 36 occasioni e siglando 4 reti (contor Albinoleffe, Trento, Triestina e Renate) e 2 assist.