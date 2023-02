ufficiale Pontedera, c'è il rinnovo di Canzi: il mister sarà granata anche il prossimo anno

Come avevamo anticipato, c'è il rinnovo fino al 2024 tra Max Canzi e il Pontedera: l'allenatore, quindi, guiderà i granata anche la prossima stagione.

Ecco la nota:

"L’U.S Città di Pontedera comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo per il rinnovo contrattuale con mister Massimiliano Canzi, che sarà quindi l’allenatore Granata anche per la prossima stagione. La decisione, condivisa da tutta la società, nasce sia dagli ottimi risultati conseguiti sul campo, sia dalla condivisione del progetto sportivo iniziato quest’anno.

Per l’U.S Città di Pontedera il rinnovo di mister Canzi vuole essere un importante segnale di continuità e di rafforzamento del percorso fatto fino a oggi. Sperando di ottenere i migliori risultati già in questo finale di campionato, per il Club Granata l’obiettivo sarà quello di migliorarsi ancora, sia nella struttura societaria che in quella tecnica".