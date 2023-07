ufficiale Pro Patria, arriva un portiere dall'Inter: prelevato in prestito Rovida

vedi letture

Dopo la Carrarese nella passata stagione, dove ha raccolto appena due presenze, per il giovane estremo difensore Rovida c'è una nuova avventura in Serie C. Questa volta con la maglia della Pro Patria. Lo rende noto la stessa società di Busto Arsizio sul proprio sito ufficiale:

"Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il portiere William Rovida.

Rovida, portiere classe 2003, arriva in prestito dall’Inter.

L’estremo difensore cresce nel vivaio del Brusaporto, per poi trasferirsi nell’Under 15 dell’Inter. Con le giovanili nerazzurre ha disputato i campionati Under 15, 16, 17, 18 e Primavera 1 con cui vince lo Scudetto. Nella passata Stagione ha vestito la maglia della Carrarese, sempre in Serie C.

Rovida ha firmato un contratto che lo legherà al Club bianco-blu fino al 30 giugno 2024".