Recanatese, confermato per la prossima stagione Minicucci

"Un altro treno per la fascia!!!! Anche Manel Minicucci sarà dei nostri il prossimo anno". Con questo messaggio sui propri canali ufficiali la Recanatese ha annunciato il rinnovo dell'esterno destro offensivo classe '95 autore di 7 reti e 7 assist in 39 presenze in Serie D lo scorso anno.