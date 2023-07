ufficiale Sassuolo, il giovane Casolari va a farsi le ossa in C. Prestito al Gubbio

Prima esperienza fra i professionisti per il centrocampista Federico Casolari. Il classe 2003 del Sassuolo infatti è stato ceduto in prestito per una stagione al Gubbio in Serie C. Lo ha comunicato il club neroverde sul proprio sito ufficiale. Nella scorsa stagione il centrocampista dei neroverdi ha collezionato 35 presenza con la formazione Primavera del Sassuolo, per un totale di 3.027 minuti giocatori. All'attivo anche 2 reti e 4 assist. Centrocampista di quantità, fa dell'interdizione la sua arma migliore: 12 cartellini gialli rimediati nella passata stagione.

Per lui adesso si aprono le porte dei professionisti: il giocatore, che vanta già diverse presenze con le giovanili azzurre (è stato anche convocato dal Commissario Tecnico Carmine Nunziata nell'Under 20 azzurra), si trasferisce al Gubbio in prestito per farsi le ossa fra i professionisti.