ufficiale Sestri Levante, rinforzo tra i pali: preso il portiere scuola Sampdoria Raspa

vedi letture

Matteo Raspa torna tra i professionisti. Il portiere classe 2001 è un nuovo calciatore del Sestri Levante. Di seguito il comunicato: "L'Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il portiere Matteo Raspa. Genovese di 21 anni, il neo estremo difensore corsaro ha fatto tutte la trafila nel settore giovanile della Sampdoria fino alla Primavera.

Nella stagione 2019-20 colleziona in Serie A 2 presenze in panchina con i blucerchiati. Successivamente passa al Ravenna in Serie C (6 presenze) nel 2020-21, nel Novara in Serie D (17 presenze) nel 2021-22 e nel Real Forte Querceta in Serie D (33 presenze) nel 2022-23".