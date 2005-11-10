Ufficiale Ternana Women, arriva in prestito dalla Roma la centrocampista Sofia Testa

La Ternana Women è lieta di dare il benvenuto a Sofia Testa. La centrocampista offensiva, classe 2006, arriva in rossoverde dalla Roma con trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.

Sofia, Testa, la carriera

Nata a Roma e cresciuta nel settore giovanile giallorosso, Sofia ha conquistato lo Scudetto Primavera nella stagione 2022/23 prima di maturare un’importante esperienza in Serie B con il Cesena. In bianconero ha collezionato 24 presenze, mettendo a referto 5 gol e 6 assist, numeri che confermano la sua capacità di incidere negli ultimi trenta metri. Nella scorsa stagione, dopo aver recuperato da un lungo infortunio, è arrivata la gioia di esordire in campionato con la maglia della Roma campione d'Italia nell’ultima giornata contro il Genoa. Il suo percorso è stato accompagnato anche dalle convocazioni con le Nazionali giovanili azzurre. Dopo aver indossato le maglie dell’Under 16, U17 e dell’U19, Sofia ha raggiunto anche l’Under 23, prendendo parte, insieme alla nuova compagna di squadra Marika Massimino, all’ultimo raduno stagionale svolto dal 31 maggio al 4 giugno. Tecnica, ultimo passaggio e senso del gol: Testa è pronta a mettere il proprio talento al servizio della Ternana Women per continuare il suo percorso di crescita nel massimo campionato italiano.

Le dichiarazioni di Sofia Testa

"Ho iniziato a giocare a calcio all’età di 6 anni e da lì è stato amore a prima vista. Ho scelto la Ternana Women perchè penso sia il posto giusto dove riuscire ad esprimere il mio potenziale, è una società ambiziosa e credo che potremmo crescere insieme. Il mio obiettivo è quello di riprendermi tutto ciò che l’infortunio dell’anno scorso mi ha tolto. Non vedo l’ora di scendere in campo con questi colori e di ripagare la fiducia trasmessami".