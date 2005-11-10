Ufficiale
Desenzano, arriva il rinnovo per Stefano Tomaselli: accordo fino al giugno 2029
TUTTOmercatoWEB
Il Desenzano F.C. è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Stefano Tomaselli, che vestirà la maglia biancazzurra fino al 30 giugno 2029.
Statistiche di Tomaselli
Nato a Ghedi, il centrocampista classe 2005 è arrivato a Desenzano nella stagione 2023-2024 dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Brescia.Nelle sue prime due stagioni con noi, Stefano ha collezionato 33 presenze in campionato, alle quali si aggiungono le 5 della passata stagione.
Le prime parole
“Sono molto contento della fiducia che mi ha trasmesso il Desenzano F.C. e carico per questa opportunità. Spero che sarà una stagione ricca di soddisfazioni ”, ha commentato il centrocampista dopo il rinnovo.
Altre notizie Serie C