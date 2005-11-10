Ufficiale Il Treviso batte la concorrenza e mette a segno il colpo Bove in difesa: arrivata dal Monopoli

Il sorpasso del Treviso sulla concorrenza era arrivato nei giorni scorsi, e ha portato i suoi frutti, perché la compagine veneta si è assicurata Davide Bove dal Monopoli.

Di seguito, la nota:

"Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo di Davide Bove.

Difensore centrale di 190 centimetri, nato a Benevento, Davide è un profilo solido e moderno. La Serie C è sempre stata il suo habitat naturale: otto stagioni nella categoria che oggi anche il Treviso FBC si appresta ad affrontare, iniziando con il biancoceleste la nona. Dopo essersi sgrezzato nel settore giovanile del Novara, Davide ha giocato poi con la prima squadra per tre stagioni; nel proseguo della carriera ha vestito inoltre le maglie prestigiose di Avellino, Crotone e Vis Pesaro, prima del passaggio a titolo definitivo al Monopoli, a metà della stagione scorsa.

Più volte protagonista in stagioni concluse con il raggiungimento dei playoff, Davide metterà la sua grande esperienza al servizio di mister Gorini e del Treviso FBC, contribuendo a rendere ancor più solido il reparto arretrato biancoceleste.

Il Treviso FBC dà il benvenuto a Davide e gli augura una stagione piena di soddisfazioni durante la nuova avventura".

Hanno fatto poi seguito anche le sue prime parole in biancoceleste: "Sono carico ed emozionato, la trattativa è stata rapida perché ho sentito immediatamente l’importanza del progetto. Parlando con la società si percepisce l’ambizione e la fiducia: non vedo l’ora di cominciare e ripagarla sul campo. Voglio contribuire alla storia di questo grande club tenendo sempre a mente le 3 parole chiave del mio percorso: lavoro, sacrificio e umiltà".

Riportiamo anche il comunicato del Monopoli: "La SS Monopoli 1966 comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide Bove al Treviso FBC.

Difensore centrale, classe 1998, arrivato a Monopoli a gennaio 2026 dalla Vis Pesaro, Bove saluta Monopoli dopo mezza stagione in biancoverde con 8 presenze tra campionato (7) e Playoff (1).

La società augura al calciatore un prosieguo di carriera all'altezza delle proprie aspettative".