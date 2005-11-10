Ufficiale Plizzari non giocherà nel Venezia e nemmeno in Serie A: il prossimo anno è al Sudtirol

Addio ufficiale al Venezia neopromosso in Serie A per il portiere scuola Milan, che si trasferisce con la formula del prestito secco negli altoatesini.

Alessandro Plizzari lascia il Venezia e si accasa al Sudtirol. L'estremo difensore riparte dalla Serie B, adesso la notizia è anche ufficiale.

Il comunicato ufficiale del Sudtirol

Questo il comunicato degli altoatesini: "L'FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con il Venezia FC per l'acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Plizzari. L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto ad Alessandro Plizzari e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con i colori biancorossi".

Il portiere: "Non ci ho pensato un attimo"

Lo stesso Plizzari ha rilasciato qualche rapida battuta post-firma: “Quando è arrivata la chiamata dell'FC Südtirol non ci ho pensato un attimo: sono arrivato qui per lavorare bene, in modo intelligente e con grande determinazione. Ringrazio il direttore sportivo Lovisa e mister Possanzini per la fiducia che mi hanno dimostrato fin dal primo momento. Sono davvero felice di poter vestire i colori biancorossi la prossima stagione, conoscevo già le strutture e anche l'ottima organizzazione della società grazie ai ritiri svolti con le Nazionali giovanili negli anni passati all'FCS Center di Maso Ronco”.

La nota di cessione del Venezia

Così il Venezia ha reso nota invece la cessione del suo tesserato: "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo con l'FC Südtirol per la cessione a titolo temporaneo del portiere Alessandro Plizzari fino al termine della stagione 2026/27. Arrivato in arancioneroverde nell'estate del 2025, l'estremo difensore classe 2000 ha collezionato due presenze in Coppa Italia, mantenendo la porta inviolata in un'occasione. Buona fortuna, Alessandro".