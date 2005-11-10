Ufficiale Catania, tesserato Luca Alessandro Mihai: accordo fino al 30 giugno 2028

Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Alessandro Mihai, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2028.

Luca Alessandro Mihai, la carriera

Nato a Bucarest l'11 ottobre 2003, ha debuttato con la Romania Under 21 nel 2023 in una gara valevole per le qualificazione agli Europei di categoria, completando così la trafila nelle nazionali giovanili iniziata con l'under 15. Giunto in Italia nel 2017 dopo un'esperienza in Germania nei vivai del Karlsruhe e del Walldorf, il centrocampista è cresciuto calcisticamente nelle squadre Primavera del Chievo, del Bologna e della Spal. Dopo il debutto in ambito professionistico nel 2022/2023 con il Trento e la parentesi con l'Albinoleffe, ha indossato in patria, nella massima serie, le maglie del Cluj, della Politehnica Iasi, del Buzau e dell'UTA Arad.