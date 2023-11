ufficiale Si chiude l'avventura di Danucci a Brindisi. Il tecnico è stato esonerato

vedi letture

È con una nota ufficiale che, dopo la sconfitta contro la Virtus Francavilla (maturata ieri nel match valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie C, Girone C), il Brindisi "comunica di aver sollevato dall’incarico Mister Ciro Danucci ed il suo vice Marco Perrone. L’allenamento di domani verrà diretto dal tecnico della Primavera. A Mister Danucci e al suo vice Perrone i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera ed un sincero ringraziamento per l’impegno sin qui profuso. La promozione in Serie C ottenuta dopo 33 anni di assenza rimarrà incisa per sempre nella storia del club adriatico".

Ricordiamo che la squadra pugliese è ora penultima nel proprio raggruppamento, con soli 10 raccolti nelle 15 giornate ormai trascorse.