ufficiale Ternana, rinnovato fino al 2023 il contratto del direttore sportivo Leone

vedi letture

La Ternana Calcio comunica di aver prolungato l’accordo contrattuale con il direttore sportivo, Luca Leone, fino al 30 giugno 2023.

“Sono particolarmente felice – afferma il vicepresidente rossoverde Paolo Tagliavento – di poter annunciare l’accordo raggiunto con il nostro diesse per il prolungamento di contratto di altre due stagioni. Lo sono perché era quello che la società, con il presidente Bandecchi in testa, voleva e che Luca Leone ha dimostrato di desiderare senza esitazioni. Nell’incontro di questa mattina – prosegue Tagliavento – al momento di siglare l’accordo, non ci sono stati intoppi di alcun genere, né sulla durata né, tantomeno, sull’entità economica dell’ingaggio, questione che è stata liquidata in 30 secondi. Noi siamo felici di continuare con il nostro direttore sportivo, lui è felice di proseguire l’avventura in rossoverde con noi. Insieme – conclude il dirigente delle Fere –proseguiremo con orgoglio ed impegno il percorso intrapreso che ha come obiettivo comune il bene della Ternana Calcio”.