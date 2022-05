ufficiale Vicenza, confermata l'area tecnica: dal ds Balzaretti al tecnico Baldini

Serie C

Oggi alle 18:34 Serie C

Il Vicenza con una nota sul proprio sito ufficiale ha annunciato la conferma di Balzaretti e Baldini per la prossima stagione nonostante la retrocessione ai play out arrivata in questo campionato di Serie B. Questo il comunicato:

"La società LR Vicenza comunica che, in data odierna, presso la sede di OTB a Breganze, si è tenuta una riunione alla presenza dei soci del club biancorosso che hanno effettuato una disamina della situazione e definito le linee strategiche per la prossima stagione.

All’esito di tale incontro, è stata ribadita la fiducia nel percorso intrapreso con il Sig. Federico Balzaretti, alla guida della direzione sportiva e con il Sig. Francesco Vallone, alla direzione tecnica, scouting e metodologie.

La società, inoltre, ha confermato il Sig. Francesco Baldini, quale allenatore responsabile della prima squadra, per le qualità dimostrate, tecniche e umane, nelle settimane alla guida dei biancorossi.

La società desidera augurare loro un buon lavoro, affinché la prossima stagione possa essere ricca di soddisfazioni e successi, al fine di riportare questi colori al raggiungimento dei traguardi prefissati".