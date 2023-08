ufficiale Vis Pesaro, per la porta preso il 2002 Neri in prestito dal Venezia

Nuovo innesto per la Vis Pesaro. La formazione marchigiana di Serie C ha appena annunciato l'acquisto di un nuovo portiere, il giovane Filippo Neri. Classe 2002, arriva in prestito per la prossima stagione dal Venezia in B. Di seguito la nota ufficiale mediante la quale è stato comunicato il nuovo arrivo:

"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver perfezionato l’accordo con il Venezia F.C. per la cessione temporanea annuale del diritto alle prestazioni sportive di Filippo Neri, portiere. Il ragazzo, classe 2002, è cresciuto calcisticamente nel Livorno dove ha collezionato 2 presenze in serie B e 9 in C, per poi approdare al Venezia. Dopo un breve periodo alla Feralpisalò ha concluso la scorsa stagione nella prima squadra della società lagunare. Un giovane molto interessante che in biancorosso avrà occasione di emergere".