ufficiale Viterbese, esonerato il tecnico Dal Canto. Paga l'ultimo posto dopo sette gare

"US Viterbese 1908 comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Alessandro Dal Canto, l’allenatore in seconda Giuliano Lamma ed il preparatore atletico Alessandro Ciullini. La società ringrazia mister Dal Canto ed i suoi collaboratori per la professionalità ed il lavoro svolto in questi mesi ed augura loro il meglio per il futuro". Con questa nota il club laziale ha annunciato l'esonero dell'allenatore che paga la brutta partenza in campionato con appena tre punti, e zero vittorie, in sette gare che inchiodano la Viterbese all'ultimo posto nel Girone B.