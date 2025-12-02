Union Brescia, Diana: "L'arbitro ci ha innervositi. Dovevamo sbloccarla nel primo tempo"
Al termine del big match del Girone A fra Cittadella e Union Brescia chiuso sull'1-1, il tecnico della Leonessa, Aimo Diana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da TifoBrescia.it:
“C’è stata una grande reazione, Vido è entrato benissimo. Questo ci fa capire quanto sia importante avere a disposizione certi giocatori. Nel primo tempo abbiamo costruito molto, bisognava concretizzare di più. In questo momento siamo costretti a giocare sempre palla a terra, questo ci toglie tante energie. Dobbiamo capire che in questa fase non dobbiamo guardare troppo in alto.
A fine primo tempo eravamo arrabbiati, dovevamo sbloccarla. Questo fa capire lo spirito che c’è. Sentiamo che ci manca qualcosa: quattro o cinque punti in più, forse, li avremmo meritati.”
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30