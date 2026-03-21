Confusione in casa Samp: Diana lascia Genova, non ha ancora rescisso con l'Union Brescia

Continua a regnare la confusione in casa Sampdoria, dove il destino di Attilio Lombardo resta intrecciato a quello di Aimo Diana, finito nei radar della Sampdoria come possibile vice ma poi rimasto in sospeso. Nella mattinata di ieri il tecnico ha lasciato Genova per fare ritorno a Brescia, dopo essere stato messo in stand-by dal club blucerchiato.

Parallelamente, Diana non ha ancora firmato la rescissione con l’Union Brescia, restando quindi sotto contratto fino a giugno. La trattativa per liberarsi era ben avviata, ma il rischio di rimanere senza squadra ha frenato la decisione definitiva. Nonostante ciò, l’allenatore continua a sperare in una chiamata dopo la gara di domenica, scenario legato a un risultato positivo. In quel caso, accetterebbe anche il ruolo di secondo, pur avendo già maturato esperienze da primo allenatore. Lo riporta Il Secolo XIX.