TMW Ipotesi Diana per la Samp. L'ex Union Brescia potrebbe affiancare Lombardo da dopo la sosta

Un momento sicuramente molto delicato quello che sta vivendo la Sampdoria, che subito dopo la sosta dovrà sciogliere anche le riserve per il futuro della panchina blucerchiata; come noto, la squadra, dopo l'esonero del duo Gregucci-Foti, è stata affidata temporaneamente ad Attilio Lombardo, che dopo il prezioso pari all'esordio con il Venezia ha visto i suoi cadere nel turno infrasettimanale contro la Carrarese. La classifica piange, e va da sé che la partita contro l'Avellino, l'ultima prima della pausa, sarà uno spartiacque importante.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com Lombardo non verrà allontanato dal club, ma ad affiancarlo in panchina potrebbe arrivare l'ex Union Brescia Aimo Diana, che è stato esonerato dalla società di patron Pasini lo scorso 8 dicembre, e può quindi da regolamento tornare in pista; la compagine lombarda non si opporrebbe alla risoluzione contrattuale dell'allenatore, ma chiaramente ci sarà prima da trovare l'eventuale quadra su tutto.

A ogni modo, la cosa più importante adesso, è centrare punti con l'Avellino; non per una questione legata a tecnici, giocatori o dirigenti, quanto per la prima citata classifica. Quartultimo posto, con la retrocessione diretta distante solo un punto.