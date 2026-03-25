TMW Tramontato Diana, la Samp pensa a Dan Thomassen per affiancare Lombardo: il punto

Un momento delicato per la Sampdoria, che sta decidendo - non senza problematiche tra le varie anime del club - il da farsi per il futuro della panchina, affidata ad interim ad Attilio Lombardo dopo l'esonero del duo Gregucci-Foti. Lombardo, che in tre gare ha collezionato quattro punti (gli ultimi tre vincendo con l'Avellino uno scontro diretto), dovrebbe comunque essere confermato alla guida dei blucerchiata, ma probabilmente affiancato da un altro profilo, al quale la dirigenza sta lavorando.

In un primo momento, stando a quanto avevamo anticipato, era in pole Aimo Diana, che ha iniziato la stagione alla guida dell'Union Brescia, ma l'ipotesi è poi tramontata, e adesso, sempre come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, prende quota il profilo di Dan Thomassen, ex vice tra le altre del Lecce. Con lui, possibile l'approdo anche di Simone Contran nel ruolo di match analyst.

Saranno quindi giorni caldi, non resta che attendere i possibili sviluppi della vicenda.