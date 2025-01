Ufficiale Union Clodiense, Gasperi risolve il proprio contratto. Nel futuro c'è il Desenzano

Dopo 12 presenze, fra campionato e Coppa Italia Serie C, il centrocampista classe ‘97 Matteo Gasperi saluta l’Union Clodiense risolvendo il proprio contratto. Nel suo futuro di sarà una nuova esperienza in Serie D con il Desenzano. Questa la nota del club veneto che annuncia l’addio del calciatore arrivato in estate dal Renate:

"La Società comunica di aver trovato in data odierna l’accordo con il calciatore Matteo Gasperi per la risoluzione consensuale del contratto. Al giocatore i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi e il più grande augurio per il futuro sportivo e professionale".