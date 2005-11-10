Ufficiale Vado, nominato l'allenatore per la Serie C: è l'ex Ligorna Pastorino

Il Vado, club neopromosso in Serie C, ha annunciato che sarà Matteo Pastorino il nuovo allenatore per l'avventura fra i professionisti. Per l'ex tecnico del Ligorna e delle giovanili della Sampdoria si tratterà della prima esperienza in terza serie. Questa la nota della società:

"Matteo Pastorino è il nuovo allenatore del Vado F.C. 1913

Dopo un importante percorso nel settore giovanile della Sampdoria, guidando le formazioni dall’U16 fino alla Primavera, ha intrapreso l’esperienza tra i grandi sulla panchina del Ligorna, in Serie D, dove è rimasto due stagioni. L’ultima delle quali conclusasi al secondo posto con 72 punti, conquistando poi la vittoria dei playoff del girone.

A mister Matteo Pastorino il più caloroso benvenuto da parte della società, dello staff e di tutta la famiglia rossoblù".