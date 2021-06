Vibonese, il d.s. Condò dopo il rinnovo: "Con D'Agostino già individuati i tasselli mancanti"

Giornata speciale per la Vibonese, che ha deciso di rinnovare il contratto del direttore sportivo Luigi Condò, annunciando contestualmente l'ingaggio di Gaetano D'Agostino, che guiderà i calabresi nella prossima stagione di C. Il d.s. ha espresso così la sua soddisfazione ai canali ufficiali del club: "Non potevo chiedere di meglio che ufficializzare il mio rinnovo con la firma di Gaetano D’Agostino. Un allenatore poliedrico dal carattere deciso e marcato, che ha grande voglia di fare bene e con il quale abbiamo già individuato quelli che potrebbero essere i tasselli mancanti al nostro mosaico in vista della nuova stagione".