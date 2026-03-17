Vicenza in Serie B, il sindaco Possamai: "Il sogno è la Serie A, ma godiamoci il momento"

"Sappiamo tutti che il sogno è quello di fare il salto in Serie A, ma intanto ci godiamo questa Serie B che è meritatissima per una piazza che anche stasera (ieri NdR) aveva uno stadio che merita un palcoscenico ben più alto della C". Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai si gode il successo della squadra biancorossa e volge lo sguardo ancora più su dopo quattro anni in terza serie e una promozione più volte sfiorata.

"Una gioia incredibile. La cosa più bella è pensare ai tantissimi ragazzi che hanno magari trent’anni e non hanno mai visto una promozione sul campo, visto che l’unica degli ultimi 25 anni era stata quella in era Covid con Di Carlo. - prosegue Possamai come si legge sul Giornale di Vicenza - Pensare alle migliaia di ragazzi tifosi del Vicenza, magari anche abbonati in curva ma che di gioie ne hanno viste poche se non pochissime, è una bella soddisfazione".