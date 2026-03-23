Vicenza, il sindaco Possamai: "Ventisei anni senza una festa di popolo, non vedo l'ora"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della festa per la promozione in Serie B del Vicenza, successiva al match di domenica al 'Menti' contro l'Union Brescia, il sindaco della città veneta, Giacomo Possamai, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal:

“Da 26 anni non c’è una festa di popolo per una promozione a Vicenza, e chi va in Curva Sud sa che è pieno di ragazzi giovanissimi che non ha mai visto una vera vittoria. La partita più bella degli ultimi anni è stata la vittoria a Bologna con doppietta di Moretti, non esattamente una finale di Champions League, e poi non siamo stati promossi. Quest’anno è stata una grandissima promozione e la cosa bella è che il tifo ha accompagnato il Vicenza sia negli anni di gioia che di difficoltà e secondo noi un momento in piazza era secondo noi necessario per celebrare questo momento.

L’altro aspetto è che al di là della festa stiamo cercando di mettere dei capisaldi biancorossi in città come lo store in Piazza, e c’è un percorso di murales che vestano di biancorosso la città e stiamo cercando di organizzare una sorpresa prima della partita di domenica, ma se non riusciremo verrà fatta più avanti, un legame con le R. Non vedo l’ora di vedere la piazza piena”