Vicenza, R. Rosso: "Nuovi investitori e un Menti da 30mila posti. Bastano fare anche la Champions"

“Noi abbiamo impostato la squadra di calcio come una delle nostre aziende, quindi è estremamente strutturata, ogni persona ha le proprie responsabilità, non ci sono persone che vanno a rompere le armonie, ecco. Quindi questo diciamo è fatto proprio da grande club. Negli ultimi due anni avevamo probabilmente la squadra più forte del campionato e siamo arrivati sempre secondi. Perché? Perché c’erano prime donne che facevano i gruppetti, quindi questo crea un po’ di tensione”. Il presidente del Vicenza Renzo Rosso ha parlato così alla trasmissione ‘Tutti Convocati’ su Radio24 soffermandosi sul lavoro svolto in questi anni e culminato con la promozione in Serie B di questa stagione: “E invece adesso sapere che siamo più uguali, che gioca uno che gioca l’altro, e che la panchina dal primo all’ultimo può portare valore aggiunto, è speciale, speciale il clima dei soci, è speciale il clima del pubblico”.

Rosso poi si sofferma anche sull’allargamento societario: “Ho chiesto di avere una città che partecipa con me, quindi sto dialogando con l’associazione degli industriali per portare più imprenditori a bordo di questa società. Vorrei che diventasse più che la mia squadra, ma la squadra di tutta la città. - prosegue Rosso come riporta Trivenetogoal.it - Mi piacerebbe anche portare a casa anche un investitore estero, perché questi investitori esteri hanno delle modalità diverse. Ma non è che uno si compra la società, ti porti a casa un investitore estero con una quota di minoranza e partecipa portando una mentalità che qui in Italia ancora non c’è, quindi una visione, una maniera di fare business in maniera diversa”.

Spazio poi al capitolo Stadio Menti: “Con il Comune abbiamo un buon dialogo e si può riuscire a fare qualcosa anche se è chiaro che la prima operazione importante è quella di creare la compagine societaria e poi muoversi per fare qualcosa di bello, uno stadio che viva sette giorni su sette, ma senza strafare. Basta uno stadio da 30mila persone e puoi anche fare la Champions League”.

Rosso poi conclude parlando del grande lavoro svolto per la crescita dei giovani prima a Bassano e ora a Vicenza: “Pensate che siamo collegati con tutti i piccoli paesi della provincia di Vicenza, abbiamo 4.000 ragazzi che sono affiliati alla società di Vicenza, e a tutte queste piccole società, a questi paesi diamo aiuti, contributi tecnici, e portiamo a fare un calcio già molto più moderno. E poi ovviamente i ragazzi, quelli più bravi, ce li portiamo nel Vicenza. Ecco, questo fra le altre cose, perché dobbiamo anche andare a dati, pensate che abbiamo giocato con sei ragazzi in prima squadra che sono cresciuti dal Vicenza, ecco questo è fantastico. - conclude il numero uno biancorosso - E poi addirittura nel settore giovanile ne abbiamo cinque che giocano in nazionale italiana. Ecco, questo mi sento orgoglioso di dirlo, perché se tutte le società lavorassero in questo modo, potenzialmente non sarebbe l’Italia che per tre campionati del mondo viene estomessa, se noi potessimo lavorare molto di più sulle proprie risorse, saremmo un’altra Italia”.