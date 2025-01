Ufficiale Virtus Entella, preso Fall dal Trapani: il classe 1994 arriva a titolo definitivo

vedi letture

Nuovo arrivo in casa Virtus Entella, con il club ligure che ha acqistato a titolo definitivo dal Trapani Maguette Fall, attaccante classe 1994. Di seguito il comunicato ufficiale con il quale è stato reso noto l'affare: "La Virtus Entella comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Trapani le prestazioni sportive dell’attaccante Maguette Fall (nato in Senegal il 24 maggio 1994).

Fall nella prima parte della stagione ha realizzato 3 gol con la maglia del Trapani, mentre lo scorso anno, sempre in Serie C, è stato protagonista di 16 marcature con la Giana Erminio, che vanno ad aggiungersi alle 22 dell’anno precedente in Serie D.

A Maguette un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella".

Intanto, ricordiamo le parole del Dg del club Matteo Matteazzi intervenuto settimana scorsa a TMW Radio durante la trasmissione A Tutta C: "Ogni rosa, poi, può esser migliorata, anche la nostra nonostante sia completa e omogenea, ma valutiamo attentamente un mercato dove possono crearsi comunque delle opportunità, cercando di capire le situazioni che possono effettivamente migliorarci. Ma non ci saranno grandi stravolgimenti, reputiamo la rosa assolutamente adeguata: preservare l'unità di intenti e la compattezza, anche in rispetto dei calciatori che ci hanno portato in questa posizione di classifica, è l'obiettivo principale".