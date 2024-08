Ufficiale Virtus Verona, nuovo innesto a centrocampo: dal Como arriva il giovane Rispoli

Dopo un paio di presenze in Serie B nella passata stagione con la maglia del Como, per il giovane centrocampista Rispoli è arrivato il momento di giocare con continuità fra i professionisti. Per questo il club lariano ha deciso di mandare il calciatore in prestito alla Virtus Verona in Serie C. Questa la nota del club veneto:

"La Virtus Verona è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Como, le prestazioni sportive di Fabio Rispoli, fino al 30 giugno 2025.

Nato a Milano il 28 settembre 2006, Rispoli è un centrocampista che si è messo in luce nel suo percorso di crescita con la maglia del Como mostrando abilità tecniche e tattiche, oltre a una evidente duttilità di ruolo. Dopo la trafila nel settore giovanile, con la maglia della società lariana ha esordito in Serie B nel torneo scorso, scendendo in campo nelle gare con Spezia e Pisa".