Vis Pesaro, nasce la “Cittadella del pallone”: un progetto di valenza etica e sociale per la città

vedi letture

In un critico momento come quello che il mondo sta vivendo, la Vis Pesaro guardo ai giovani, e inaugura, col patrocinio del comune, il progetto che porterà alla costruzione della “Cittadella del pallone”, uno spazio che porterà allo sviluppo del calcio giovanile e professionistico nella città marchigiana.

Riportiamo di seguito la nota della società:

"La Vis Pesaro 1898 e Mati Group Spa sono liete di annunciare il progetto per la nuova “Cittadella del pallone” a Villa Fastiggi. Nella giornata di ieri la Giunta comunale ha dichiarato di “pubblico interesse e fattibile” la proposta arrivata dalla società biancorossa. Un passo decisivo per realizzare uno spazio fondamentale per la crescita del calcio giovanile e professionistico a Pesaro.

Il progetto consisterà in due nuovi campi di calcio a 11, uno di calcio a 5, campi di paddle, un’area ristoro, una di gioco e una verde, nuovi spogliatoi, palestra, tribune e uffici per il personale Vis Pesaro, il tutto in ottica sostenibile e di efficientamento energetico, con impianti fotovoltaici e tecnologie LED per i campi da gioco. Un complesso unico, moderno, funzionale e all’avanguardia, dove la Vis Pesaro 1898 potrà continuare a crescere, investendo su giovani, qualità e professionalità, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sociale e sportivo.

“È un progetto su cui abbiamo lavorato, con la mia azienda, dal primo giorno in cui sono diventato presidente della Vis Pesaro – annuncia il presidente della Vis Pesaro 1898 e di Mati Group Spa Mauro Bosco – Ci tenevo tanto perché come ho già detto in varie occasioni, sono fermamente convinto che la crescita della Vis Pesaro parta dagli investimenti nelle infrastrutture. Grazie a questo progetto la Vis Pesaro 1898 potrà finalmente avere una sua "casa", una struttura moderna e funzionale in cui potranno allenarsi i nostri giovani”.

“La città continua a investire sullo sport e sui giovani – dicono il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l’assessore con delega allo sport Mila Della Dora – Daremo loro uno spazio all’avanguardia per formarsi e crescere a livello agonistico e, allo stesso tempo, consentirà la riqualificazione urbana ed ambientale di un’importante area».

“Abbiamo avuto la fortuna di interloquire con un'amministrazione comunale seria, professionale e disponibile – prosegue il presidente Mauro Bosco –, requisiti fondamentali per portare a buon fine operazioni di partenariato pubblico-privato come questa. Un ringraziamento particolare va al sindaco Matteo Ricci che non ci ha fatto mai mancare il suo supporto. È sempre stato un sostenitore dello sport, riconoscendone la valenza etica e sociale e ha percepito, fin da subito, l'importanza del nostro progetto per la città”.".