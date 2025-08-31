Volto nuovo nella mediana del Forlì: dall'Union Brescia arriva in prestito Franzolini
Colpo in entrata per il Forlì, che si assicura Andrea Franzolini dall'Union Brescia con la formula del prestito. Operazione in prestito, di seguito il comunicato ufficiale del club biancorosso: "Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo per il prestito annuale di Andrea Franzolini. Il centrocampista sarà un galletto nella prossima stagione. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso.
Il talento classe 2003 è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Ascoli sino alla Primavera. Nella stagione 2023/24 il passaggio alla Feralpisalò, prima delle due stagioni in prestito al Legnago Salus, 36 presenze 5 gol e 1 assist nell’ultima stagione. Rientrato dal prestito nella nuova Union Brescia arriva a Forlì con la voglia di ritagliarsi un ruolo importante al centro del campo con i colori biancorossi".