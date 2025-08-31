Ufficiale
Termina l'avventura di Hadziosmanovic al Pineto: risolto consensualmente il contratto
Ufficialità in casa Pineto, che si separa ufficialmente dal difensore Cristian Hadziosmanovic. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Pineto Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il difensore Cristian Hadziosmanovic.
La società ringrazia Cristian per la professionalità dimostrata e l’impegno profuso con la maglia biancazzurra, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".
