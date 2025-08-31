Ufficiale Cittadella, colpo in attacco: dalla Virtus Entella arriva Davide Castelli

Davide Castelli è un nuovo giocatore del Cittadella. L'attaccante classe '99 arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Virtus Entella con controriscatto in favore del club di Chiavari. Di seguito la nota del club:

L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di DAVIDE CASTELLI dalla Virtus Entella.

Attaccante classe 1999 nato a Clusone (BG), Castelli debutta tra i professionisti con la maglia dell’Albinoleffe.

Dal 2017 al 2020 esperienza spagnola con la maglia del Villareal, al rientro in Italia tre campionati con la Pro Patria. Nell’ultima stagione 33 presenze e 6 gol in Liguria con la Virtus Entella, vincitrice del girone B di Lega Pro.

A Davide il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori.

Questo invece il comunicato della Virtus Entella

La Virtus Entella comunica di aver ceduto il calciatore Davide Castelli al Cittadella in prestito con opzione e controopzione di riscatto.

Arrivato a Chiavari nella scorsa estate è entrato nel cuore di tutti per la grande generosità messa al servizio della squadra. Con 6 gol e 4 assist è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha riportato l’Entella in Serie B.

Grazie e buona fortuna Davide.