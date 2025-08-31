Ufficiale
Audace Cerignola, Giuseppe Coccia passa al Barletta
TUTTO mercato WEB
Il Barletta piazza il colpo, prelevando dall'Audace Cerignola l'esterno di centrocampo Giuseppe Coccia. Questa la nota del club: "Ufficiale l'arrivo di Giuseppe Coccia. Centrocampista esterno, classe '93, reduce da ben sette stagioni consecutive in C con le maglie di Audace Cerignola e Potenza, Giuseppe ha all'attivo oltre 400 presenze nei campionati professionistici e serie D con oltre 30 reti siglate".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, tutto su Dovbyk. Si lavora allo scambio con Gimenez. Rabiot a un passo. Il punto sulla difesa. Juventus in arrivo due colpi last minute, uno è Zhegrova. La Roma sogna George. Atalanta, ecco Musah. Frattesi resta all’Inter
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile