Ufficiale Audace Cerignola, Giuseppe Coccia passa al Barletta

Il Barletta piazza il colpo, prelevando dall'Audace Cerignola l'esterno di centrocampo Giuseppe Coccia. Questa la nota del club: "Ufficiale l'arrivo di Giuseppe Coccia. Centrocampista esterno, classe '93, reduce da ben sette stagioni consecutive in C con le maglie di Audace Cerignola e Potenza, Giuseppe ha all'attivo oltre 400 presenze nei campionati professionistici e serie D con oltre 30 reti siglate".