Ufficiale
Ternana, il giovane Bellavigna scende di categoria e va in prestito al Siena
TUTTO mercato WEB
Marco Bellavigna, giovane terzino della Ternana, scende di categoria e va a farsi le ossa in Serie D. Il classe 2006 passa in prestito al Siena, di seguito la nota del club:
"La Ternana Calcio comunica di aver ceduto al Siena F.C. (Serie D), il calciatore Marco Bellavigna. Il difensore esterno, classe ’06, si trasferisce in bianconero con la formula del prestito fino al termine della stagione".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, tutto su Dovbyk. Si lavora allo scambio con Gimenez. Rabiot a un passo. Il punto sulla difesa. Juventus in arrivo due colpi last minute, uno è Zhegrova. La Roma sogna George. Atalanta, ecco Musah. Frattesi resta all’Inter
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile