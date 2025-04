Ufficiale A -4 dal termine, due esoneri nel Girone F di Serie D: cambiano Civitanovese e Termoli

vedi letture

Ancora quattro giornate al termine della stagione, ma per tentare di risollevare l'annata, ecco che nel Girone F di Serie D si sono registrati ben due cambi in panchina dopo il weekend trascorso, che riguardano squadra di bassa classifica. La Civitanovese ha accettato le dimissioni di mister Stefano Senigagliesi, affidando la squadra a Luigi Bugiardini (forse in attesa di un profilo), mentre il Termoli ha richiamato Massimo Carnevale dopo aver esonerato Andrea Mosconi.

Di seguito, i comunicati ufficiali, partendo da quello della Civitanovese: "La Civitanovese Calcio comunica che, in data odierna, mister Stefano Senigagliesi ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

La Società ringrazia il mister per il lavoro svolto in questi mesi, augurandogli le migliori fortune.

La guida tecnica della prima Squadra verrà affidata a mister Luigi Bugiardini.

Il nuovo allenatore verrà ufficializzato nella giornata di domani".

Fa eco il Termoli: "La FCD Calcio Termoli 1920 comunica di aver sollevato dai propri incarichi mister Andrea Mosconi e il suo staff.

A seguito dei risultati non in linea con gli obiettivi prefissati ad inizio percorso, e dopo aver valutato al meglio i possibili sviluppi, la società ha deciso di optare per il cambio alla guida tecnica dei giallorossi richiamando l’allenatore Massimo Carnevale.

Ringraziamo Andrea Mosconi per l’impegno profuso durante la sua gestione e diamo il benvenuto a mister Massimo Carnevale".

Di seguito, la classifica attuale:

Sambenedettese 66, Teramo 59, Chieti 52 (-1), L'Aquila 50, Forsempronese 45, Ancona 43, Atletico Ascoli 40, Castelfidardo 38, Vigor Senigallia 38, Avezzano 37, Recanatese 36, San Nicolò Notaresco 34, Sora 34, Isernia 31, Termoli 30, Roma City 30, Civitanovese 30, Fermana 26 (-2)