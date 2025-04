Ufficiale Il Gozzano programma il futuro: confermato mister Lunardon per la prossima stagione

Come ormai noto, il Girone A di Serie D è stato vinto dal Bra, che ha centrato il ritorno in Serie C, e al Gozzano - altra formazione che tra i pro è passata - non resta che tentare di centrare i playoff di categoria: al momento, la classifica parla di quinto posto, ma lo stesso è ancora da blindare negli ultimi 90' della stagione regolare che andranno in scena domenica.

Al netto di ciò, però, la formazione piemontese guarda già al futuro, e, con una nota ufficiale, ha fatto sapere di aver rinnovato il contratto a mister Manuel Lunardon, che è stato quindi confermato sulla panchina rossoblù anche per la prossima stagione.

Questo il comunicato del club:

"La Società A.S.D.C Gozzano è lieta di comunicare che mister Manuel Lunardon sarà alla guida tecnica della prima squadra anche per la stagione 2025/2026, con l’obbiettivo di dare continuità al percorso di crescita intrapreso.

Continuiamo a scrivere la storia, insieme!".

Intanto, sguardo alla classifica:

Bra 78, NovaRomentin 68, Lavagnese 63, Vado 62, Gozzano 62, Città di Varese 61, Ligorna 58, Saluzzo 49, Chisola 47, Asti 45, Derthona 44, Sanremese 42, Oltrepò 40, Imperia 39*, Vogherese 34, Cairese 34, Borgaro Nobis 28, Chieri 28, Fossano 26

* una gara in più