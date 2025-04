Ufficiale La Samb riparte da mister Palladini. Sarà lui il tecnico dei rossoblù in Serie C

vedi letture

Era il 13 aprile, e la Sambenedettese festeggiava il ritorno in Serie C, quando mancavano ancora tre turni al termine della stagione regolare: i rossoblù si presentavano allo scontro diretto con il Teramo, al secondo posto della graduatoria del Girone F di Serie D, e con i tre punti messi in saccoccia, grazie alla vittoria per 1-2 in Abruzzo, ecco che è partita la festa. I punti di distacco tra le due compagini sono diventati dieci, non colmabili quindi con i nove che rimanevano nelle tre partite che separavano dal termine.

Ecco quindi che è arrivato il momento di programmare anche la stagione ventura, e un primo step è già stato fatto. È stato infatti rinnovato il contratto a mister Ottavio Palladini, che ha accettato di guidare la compagine marchigiana nell'anno del suo ritorno tra i professionisti.

A rendere noto l'accordo raggiunto, la stessa società, attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"La 𝑼.𝑺. 𝑺𝒂𝒎𝒃𝒆𝒏𝒆𝒅𝒆𝒕𝒕𝒆𝒔𝒆 annuncia l’accordo per il prosieguo del rapporto lavorativo con l’allenatore 𝑶𝒕𝒕𝒂𝒗𝒊𝒐 𝑷𝒂𝒍𝒍𝒂𝒅𝒊𝒏𝒊, che ha accettato la proposta della società rossoblù al termine di un incontro tenutosi oggi pomeriggio allo stadio Riviera delle Palme con il presidente 𝑽𝒊𝒕𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 𝑴𝒂𝒔𝒔𝒊 ed il direttore sportivo 𝑺𝒕𝒆𝒇𝒂𝒏𝒐 𝑫𝒆 𝑨𝒏𝒈𝒆𝒍𝒊𝒔. 𝑪ontinuiamo insieme questa avventura vin𝑪ente, con tutti i dettagli che saranno svelati nei prossimi giorni".