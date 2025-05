Ufficiale Follonica Gavorrano, Mansi annuncia: "Il Dg Giovannini è stato sollevato dal suo incarico"

Una stagione partita sotto altri chiari di luna, che è invece culminata con un playout per salvare la categoria, il tutto nonostante anche il cambio in panchina con l'esonero di mister Marco Masi lo scorso 17 aprile: un momento quindi non facile per il Follonica Gavorrano del presidente Luigi Mansi, ormai prossimo agli spareggi salvezza, che vedranno i toscani impegnati contro lo Sporting Trestina.

Come si legge su notiziariocalcio.com, proprio il numero uno del club, ha parlato alla stampa, comunicando altre novità dal punto di vista societario, ovvero l'esonero del Direttore Generale Paolo Giovannini: "Senza fare nomi o cognomi, posso comunicare ufficialmente che l'attuale Direttore Generale Paolo Giovannini è stato sollevato dal suo incarico. Non gli attribuisco colpe specifiche, credo che non avrebbe potuto fare di più nelle circostanze date, ma forse la sua presenza è stata un elemento di disturbo, segnale, ancora una volta, di una mia scelta non azzeccata".

Aggiunge poi: "Desidero rivolgere un saluto e chiedere sinceramente scusa a tutti i nostri tifosi, perché quella che si sta concludendo è stata un'annata decisamente sbagliata. Il primo a dover ammettere i propri errori sono io, per non aver saputo prendere le decisioni più giuste al momento opportuno. Gli errori, purtroppo, possono capitare. Non metto in discussione il valore dei nostri giocatori, che ho visto profondamente abbattuti da questa situazione, ma che mi hanno assicurato una reazione e un rilancio già a partire dalla prossima, cruciale partita di domenica".

Conclude poi: "Il Follonica Gavorrano è una società sana, con una storia ricca di tradizione e anni di successi alle spalle. Questa annata storta non intacca minimamente i nostri obiettivi, anzi, li rafforza ulteriormente. Se le istituzioni ci forniranno le strutture e il sostegno promesso, il nostro obiettivo rimane quello di raggiungere la Serie C, nel tempo che sarà necessario. Lo faremo ripartendo da zero, facendo tabula rasa, 'ground zero', a eccezione di mio figlio Lorenzo e di Paolo Balloni, che è con il Gavorrano fin dalla scomparsa del compianto presidente Mario Matteini. Ripartiremo da queste tre persone, e cominceremo a ricostruire l'intera scacchiera. Non ci sono altre figure al momento".