Ufficiale Dopo Arezzo, Giovannini riparte dal Follonica Gavorrano. Il Dg firma fino al 2027 con opzione

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Follonica Gavorrano, dopo l'addio con l'ormai ex Direttore Generale Renato Vagaggini, si dice "lieta di annunciare l’arrivo del nuovo direttore generale Paolo Giovannini. L’accordo è stato firmato con base pluriennale per due anni e mezzo, con scadenza giugno 2027 e con eventuale rinnovo automatico di altre due stagioni in caso di promozione in Serie C.

Classe 1964 e originario di Bagni di Lucca, Giovannini aveva concluso consensualmente il suo rapporto come diggì con l’Arezzo a maggio, al termine della scorsa stagione. Aveva condotto gli amaranto alla vittoria del campionato 2022/23 nel girone E della Serie D, con la successiva annata disputata in Serie C dove ha conquistato la zona playoff, ottenendo l’ottava posizione.

Giovannini arriva dunque in biancorossoblù con un curriculum farcito da tante vittorie, con ben sette campionati vinti in cinque società diverse, con quattro primi posti in Serie D su quattro partecipazioni e tre in Serie C2.

In carriera è partito nella stagione 1998/99 per cinque anni a Castelnuovo Garfagnana, con la prima promozione e due accessi ai play off in Serie C. È poi passato alla Massese con una doppia promozione dalla D alla C1. Doppia promozione anche alla guida della Lucchese tra il 2008 e il 2010, sempre dalla Serie D alla C1.

È arrivata poi l’esperienza a Pistoia dalla stagione 2011/12, approdando poi nella stagione 2012/13 al Pontedera, anche in quel caso con la vittoria del campionato di C2, fino al maggio 2022 ottenendo quattro accessi ai play off. L’ultima esperienza, come detto, quella ad Arezzo nelle ultime due stagioni.

La dirigenza biancorossoblù fa i migliori auguri di buon lavoro al nuovo direttore generale Paolo Giovannini, il quale è già pronto a mettere a disposizione la sua esperienza per i colori del Follonica Gavorrano".