TMW Piacenza, possibile cambio in dirigenza. Per il ruolo di ds è favorito Andrea Scandola

Andrea Scandola è nel mirino del Piacenza per la prossima stagione. Il direttore sportivo, artefice degli ottimi risultati di Varesina (per un triennio dal 2021 al 2024, dove è anche arrivata la promozione dall'Eccellenza alla Serie D) e poi Pro Sesto, è seguito dai biancorossi che vorrebbero allestire una squadra capace di puntare alla promozione fra i professionisti.

Non è però l'unico club che punta Scandola, mentre sembra molto più complicata una nuova permanenza a Sesto San Giovanni, dopo che nella scorsa stagione gli era stato prolungato il contratto a luglio.

Inserita nel girone D dei dilettanti, la Pro Sesto - sconfitta nell'ultimo turno dall'Imolese per quattro a due - per ora è quinta in classifica con 51 punti, preceduta proprio dal Piacenza con 57. Ben lontane però le prime della classe, con Pistoiese e Lentigione a 66, mentre il Desenzano è sì terzo in classifica a quota 64, ma ha ancora una partita da recuperare contro il Tropical Coriano ed è quindi, virtualmente, la papabile capolista. Nelle ultime settimane, con la maglia della Pro Sesto, ha anche esordito Tobias Del Piero, figlio di Alessandro, ex capitano della Juventus: è entrato a venti minuti dalla fine a Carate Brianza, sotto gli occhi del padre, nella vittoria contro il Sangiuliano City.